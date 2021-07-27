Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Suriyeliler kök saldıkça bizi yönetmeye kalkacaklardır

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte resmi kayıtlara göre 500 binin üzerinde Suriyeli olduğunu kayıt dışı olanlarla birlikte bu sayının 600 bini bulduğunu söyledi. RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına katılan Savaş, "Gençlerimiz sigortalı asgari ücretle çalışırken yarı fiyatına veya üçte bir fiyatına sigortasız çalışmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca geçim sıkıntısından boşanmalar arttı. Kentte her üç Hataylıya bir Suriyeli düşüyor" dedi.

Sputnik Türkiye'deki habere göre Savaş, "Suriye meselesi çıkmadan önce Basra Körfezi’ne kadar Ortadoğu’da 14 ayrı devletle ticaret yapardık. Suriye’den geçiş yapan tır ve kamyon sayımız günde 250 civarındaydı. Bu, yılda 110 bin ediyordu. Şimdi 25 günde bir Ro-Ro seferiyle Basra Körfezi’ne 100 tane konteyner gönderebiliyoruz. Gönderdikten sonra boşaltılması ve başka sebeplerle sebze ve meyvenin bir kısmı yolda telef oluyor. 2019’un ilk 11 ayındaki ihracatımız bizim 2011 yılındaki ihracatımıza döndü, 10 yıl gerideyiz ihracatta” dedi.

'100 bin kişi hiç tanımadıkları belediye başkanı ve muhtarlar için oy kullandı'

Savaş, ilerleyen yıllarda artan nüfusun Hatay’da seçimlere etki edeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Reyhanlı’da 80 bin bizim kendi insanımız var ama şu anda 230 bin nüfusu var. Antakya’da ve Altınözü’nde de çok varlar. Yayladağ’da şu anda çok ciddi bir rekabete girerler. Şu anda bizim elimizden alma imkanları yok ama 12 yıl sonra Suriye’den gelen misafirin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu görebilirsiniz. Seçimde 100 bin kişi Suriyeli hiç tanımadıkları belediye başkanı ve muhtarlar için oy kullandı. Reyhanlı’da Suriye’den gelip ‘Muhtar olacağım’ diyen arkadaşlar vardı. Kök saldıkça önce sahiplenip sonra bizi yönetmeye kalkacaklardır.”

Savaş, katıldığı bir televizyon programında da benzer açıklamalar yapmış ve "Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar" demişti.

Dün de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılarla ilgili düşmanca açıklamalar yapmış, kamuoyunda "Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla ücret alacağız" tepki çekmişti.

Eski AKP'li, yeni CHP'li

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğan Savaş, 2009 yerel seçimlerinde Antakya Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

Savaş, 2014 yerel seçiminde yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP'nin Sadullah Ergin'i adayı olarak göstermesi üzerine CHP'den aday oldu. Savaş böylelikle ikinci kez belediye başkanı seçildi.