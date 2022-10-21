Hatay Belediye Başkanı Savaş AKP'nin kendisine yaptığı teklifi anlattı

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5’de yayınlanan “Ankara Bürosu” programında gazeteci Ali Ekber Mete, Mustafa Yılmaz ve Nuray Başaran’ın sorularını yanıtladı.

Savaş, “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” sorusuna, “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak uygun değilsin’ dedi. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Savaş sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bir felsefe var ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Biz göründüğümüz gibi olmayı tercih ediyoruz. Burada kalıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Şimdi de Millet ittifakı gönlünü açtı ve bugüne kadar da beni incitecek hiçbir şey yapmadı. Sayın Genel Başkanımız da partimizin üst seviyedeki insanları da.”

'Orada 5 yıl staj yaptım, iyi bilirim'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin, “Ne yazık ki üzülerek söylüyorum CHP’li arkadaşlarımızın yaptıkları en güzel şey algı operasyonu” sözlerine yanıt veren Savaş, “Ben orada 5 yıl staj yaptım iyi bilirim. Algıyı en güzel yapan parti iktidar partisidir. Sayın Özhaseki ile bizim de bir geçmişimiz var. Eğer evrak istiyorsa gönderirim ona hepsini, ama çözmesi şartıyla. Çöp ve su sorunumuzu çıkartan Ak Parti Hatay İl Başkanı. Ama ben İl Başkanlarından şu konuda memnunum. Ak Parti’yi aşağı çektiler, biz birinci partiyiz.”

'Korkularından konuşamıyorlar'

"AK Parti’den kopuşlar olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Savaş, “Her camiada görüşebileceğiniz insan var. Bir daha görüşemeyeceğiniz insanlar da var. O camiada düzgün insanlar var ve ben görüşüyorum da. Çok dertliler. Kurulurken felsefeleri vardı. Beni davet ederken de vardı, daha bitmemişti. Ama o felsefe ve ruh kalmamış. Çok üzgünler ve korkularından da konuşamıyorlar” dedi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş 2013 yılında AKP'den CHP'ye geçmişti.