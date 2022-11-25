Hastanelerde salgın alarmı: 'Toplumsal bağışıklıkta azalma oldu'

Son günlerde hastane acilleri ve poliklinikleri grip, Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV), nezle gibi hastalıklar nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 3 yıldır koronavirüs için alınan önlemler sayesinde solunum viruslarının dolaşamadığını, bu nedenle toplumda genel bağışıklığın azaldığını belirterek, "Covid, grip gibi enfeksiyonlardan korunmak için kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanmaya başlamamız gerekli" dedi.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Kasım ayı itibarıyla gerek kamu, gerek özel hastanelerin acil servislerine başvuran hastaların boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık gibi şikâyetlerle başvurduğu ve sayının da arttığı belirtildi. Grip, nezle, koronavirüs virüslerinin toplumda yayıldığı, çok kişinin hastalandığı, çocukların da bu enfeksiyonların yayılmasında başrol oynadığı kaydedildi. Okulların açılmasıyla birlikte bu hastalıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağı vurgulandı. İstanbul'daki bazı devlet ve eğitim araştırma hastanelerinin acil servislerinde bu yoğunluk dikkat çekici olduğunu gözlemlendi.

'Virüsler şimdi çok daha fazla kişiyi etkiliyor'

Hastanelerin polikliniklerinin de yoğun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alpay Azap yaptığı değerlendirmede, salgınların artmasının aslında dünyada da beklenen bir durum olduğunu söyledi. Azap, koronavirüs pandemisi döneminde önlemler ve kapanmalar nedeniyle üç kış sezonu grip yapan virüslerin toplumda dolaşamadığını, bu yıl itibarıyla önlemlerin ortadan kaldırılmasıyla bu hastalıkların toplumda rahatlıkla gezebildiği için yayıldığını anlattı. Azap “Aslında bu sene için tüm dünyada beklenen bir durum gerçekleşiyor. Güney yarım küre bizden önce kışı yaşıyor Onlar da kışın benzer durum yaşadılar. Covid pandemisinde sıkı kapanma nedeniyle solunum enfeksiyonu yapan virüsler üç kış sezonu toplumda dolaşamadı. Öyle olunca da toplumsal bağışıklıkta azalma oldu. Mesela pandeminin ilk senesinde doğmuş çocuklar ya da 2019’da doğmuş çocuklar şimdi 3 yaşını geçtiler, kreşe gitmeye başladılar. Bu zamana kadar da bu virüslerle karşılaşmamış durumdalar. O yüzden de bu virüslerin şimdi çok daha fazla sayıda kişiyi etkilemesi söz konusu” diye konuştu.

'Hastalıklar daha çok çocuklarda yaygın'

Bu nedenle çok sayıda kişinin hastalandığını vurgulayan Azap “Toplumsal bağışıklık ve beraberinde bireysel bağışıklık azaldığı için az sayıda virüsle karşılaşmak bile hastalık oluşmasına sebep oluyor” dedi. Azap, özetle şunları söyledi:

"Ama önceden neden bu kadar çok hasta beklemiyorduk çünkü genel bir bağışıklık söz konusuydu toplumda çok virüs ile karşılaşanlar ancak hastalanıyordu. Şimdi az virüsle bile karşılaşmak hastalanmaya yettiği için çok sayıda insan hastalanıyor ve hastalananlar hastalığı topluma yayıyorlar. O yüzden çok sayıda kişi hastalanıyor ve üstelik de çeşitli virüsler toplumda dolaşıyor. Şuan influenza yani grip yaygın.

RSV dediğimiz, özellikle çocuklarda grip ve soğuk algınlığı benzeri tabloya neden olan hastalık ile nezle yapan virüsler yaygın. Tabi koronavirüs de artıyor. Hastalıklar daha çok çocuklarda yaygın. Çocuklar da bu hastalıkları büyüklere de ulaştırmada görev alıyorlar, rol oynuyorlar. Çocuklarda hastalığın artması toplumda da hastalıkların artması anlamına geliyor. Acil servislerde özellikle yoğunluk dikkat çekici. Özellikle çocuk hastalıkları bölümleri dahil olmak üzere düşmeyen ateş, yüksek ateş, işte aşırı halsizlik, boğaz ağrısı, bitkinlik gibi normal solunum yolu enfeksiyon bulgularıyla başvuran çok sayıda hasta oluyor."

Prof. Dr. Alpay Azap, solunum yoluyla bulaşan bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

Kapalı alanlar ile toplu taşımada maske kullanılmalı,

Ortam iyi havalandırılmalı,

Özellikle risk grubundaki bireyler (yaşlı, hamile, kronik hastalar gibi) grip aşısı ve eksik doz koronavirüs aşılarını tamamlamalı,

Hastalık belirtisi geçiren kişiler nezle, grip fark etmez mutlaka maske takmalı,

Mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı.

'Nefes darlığı gibi ciddi sorunlar varsa hastaneye başvurmalı'

İstanbul’da gezdiğimiz bazı hastanelerin acil servislerinin gece 00.00’dan sonra koronavirüs hastası kabul etmemesi ve yine aynı şekilde koronavirüs testlerinin yapılmadığına ilişkin ise Azap, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu saatler her hastane için değişiklik gösterebilir. Tanı koymanız o kişiyi toplumdan izole etmeniz için çok değerli. Ama sağlık sistemi açısından 7/24 çalışmak da çok kolay bir şey değil. Ayrıca pek çok durumda aslında testte tanı koyduğumuzda bir şey yapmıyoruz, hastayı izole ediyoruz ve evinde dinlenmesini istiyoruz. Ama nefes darlığı gibi ciddi sorunlar varsa onların mutlaka hastaneye başvurması ve tedavi olması önemli. Ayrıca koronavirüs için hızlı tanı testleri de kullanıma girmeli. PCR testleri zaman ve emek gerektiriyor. Hızlı testler zaman ve emekten kazandıran testlerdir."