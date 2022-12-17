Hastanelerde bazı branşlarda doktor yok: 'Kalp krizi geçiren vatandaşlar sevk ediliyor'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’in Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki hastanelerde “Beyin Cerrahı, Nöroloji ve Gastroloji uzmanı” olmadığını açıkladı.

Bu hastanelerde “Anjiyo Merkezi” de olmadığını hatırlatan Atila Sertel, bu bölgede yaşayan ve kalp krizi geçiren vatandaşların çoğunun İzmir’e sevk edilirken ambulanslarda yaşamını kaybettiğini söyledi.

'İnsanlar doktor bulamıyor, randevu alamıyor'

500 binden fazla kişinin yaşadığı İzmir’in Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki uzman doktor eksikliğini eleştiren Sertel, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de sağlık sorununun çözüldüğünü her vesile ile övünerek anlatıyor ama Türkiye’de sağlık sorunu giderek büyüyor. İnsanlar doktor bulamıyor, hastalıklarının tedavisi için randevu alamıyor. Ameliyatlar, röntgen, MR için 6 ay, 8 ay sonrasına gün veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya İzmir’in en güzel ilçeleri; Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki doktor yokluğunu sorduk. Bu ilçelerdeki devlet hastanelerinde beyin cerrahisi, nöroloji ve gastroloji uzmanı bulunmuyor. Ayrıca bu bölgedeki hastanelerde ne yazık ki anjiyo merkezi de yok. Bütün bunları sorduk. Gelen yanıt; “haklısın” oldu. Bölgede anjiyo merkezinin olmadığı, Ödemiş’te, Bayındır’da, Kiraz’da ve Beydağ’da beyin cerrahisi, nöroloji ve gastroloji uzmanı bulunmadığını söyledi. Bu yaşamsal bir durumdur. Bu doktor eksikliğine ilişkin yanıtı veren Fahrettin Koca, bu hastanelerdeki eksiklikleri önümüzdeki yıl önleyeceğiz diyor" dedi.

'Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde uzman doktor yok'

“Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde doktor eksikliği sorunu yaşanıyorsa diğer illerimiz kim bilir ne haldedir” diyen CHP'li Atila Sertel şunları söyledi:

"Sayın Bakan’a soruyorum; İzmir Türkiye’nin incisi ve en büyük kentlerimizden biri. İzmir’de dahi bu doktorlar yoksa Kars’ta, Ağrı’da yaşayanlar, Hakkari’de, Van’da, Şırnak’ta yaşayanlar ya da Anadolu’da Yozgat’ta, Sivas’ta, Amasya’da yaşayanlar, diğer kentlerimizde yaşayanların doktor bulma ihtimalleri de giderek düşmüş durumda. Sayın Fahrettin Koca, sağlığı düzelttim diye boşuna övünme. Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde uzman doktorlar yok."

'390 kişilik yatak kapasitesi var, uzman yok'

Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

“Bayındır Devlet Hastanesi C rolünde 50 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup 17 branşta 13 uzman tabip, 14 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanenin beyin cerrahisi, nöroloji ile gastroenteroloji branşında uzman tabip kadrosu bulunmamaktadır. Kiraz Devlet Hastanesi D rolünde 30 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup 6 branşta 5 uzman tabip, 15 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanenin beyin cerrahisi, nöroloji ile gastroenteroloji branşında uzman tabip kadrosu bulunmamaktadır. Beydağ İlçe Devlet Hastanesi E2 rolünde olup 10 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup bünyesinde 6 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanenin beyin cerrahisi, nöroloji ile gastroenteroloji branşında uzman tabip kadrosu bulunmamaktadır.

Ödemiş Devlet Hastanesi A2 rolünde 300 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup 25 branşta 81 uzman tabip, 30 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanede beyin cerrahisi ve gastroenteroloji branşında uzman hekim bulunmamakla birlikte nöroloji branşında 2 uzman tabip aktif olarak görev yapmaktadır. İzmir ilinin uzman hekim ihtiyacı, 2022 yılında yapılacak olan devlet hizmeti yükümlülüğü ve açıktan atama kuralarına başvuracak uzman sayısına bağlı olarak tamamlanmaya çalışılacaktır.”