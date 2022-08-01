Hastanedeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan ve aynı hastanede tedavi altını alınan 34 yaşındaki Abdulhadi B. (34) vefat etti.

Elazığ'da 27 Temmuz'da aralarında husumet bulunan iki grup Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaşmış, burada çıkan kavgada Abdulhadi B. (34), Serdar T. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan Fatma A. (57) silahla yaralanmıştı. AA'nın haberine göre, yaralılar, kavganın yaşandığı hastanede ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan Ahmet Y. tutuklanmıştı.

