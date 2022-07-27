Hastanede çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Halktv muhabiri Ferit Demir, "İki husumetli aile arasında yaşanan bir sıkıntı. Bu husumetli ailelerden bir kişi, bir hastasını fizik tedavi bölümüne getiriyor. Diğer husumetli aile bunu takip ediyor ve hastane girişinde yakalayıp ateş etmeye başlıyor. Bir kişi hafif yaralanıyor bacağından, diğerlerini takip ediyor. İki kişiye ateş ediyor, bir kişi maalesef hayatını hastanede kaybediyor. Daha sonra hastane içindeki polis ekipleri müdahale ediyor. Saldırganla bir süre kovalamaca yaşanıyor ve saldırgan yakalanıyor ve gözaltına alınıyor. Saldırgan şu anda Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmış durumda. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olayı soruşturan savcı olayın yaşandığı hastaneye geldi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" dedi.