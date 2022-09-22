Hastane yetkilisinden hemşirelere tehdit: 'Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın'

Sağlıkta şiddet ve çalışma koşullarından isyan eden sağlık çalışanları, baskı ve şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde yaşanan bir olay tartışmalara neden oldu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan şahsın hastane acil servisinde çalışan hemşirelere yönelik "Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın" dediği belirtildi.

Söz konusu şahsın sözleri sağlık çalışanlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada "Sağlıkçıya Kırbaç" etiketi gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Sağlık-Sen, personel hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Türk Sağlık-Sen'in açıklaması şöyle:

"Dün Erzurum Horasan Devlet Hast. Bakım Hiz. Müdürünün 'Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın' şeklindeki hakaretlerinin şubemize iletilmesinin ardından Türk Sağlık-Sen Erzurum Şubesi bölge avukatımızla birlikte hastaneye gitmiştir.

Şubemiz bu muameleye maruz bırakılan arkadaşlarımız ile görüşüp söz konusu şahıs ile ilgilide gereğini yaparak idari ve hukuki sürecin başlaması için, idari mercilere gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Süreç sendikamız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hiçbir hemşire arkadaşımıza, hiçbir çalışana haksızlık ve hadsizlik yapılması, kötü söz söylenmesini kabul etmedik, etmeyiz. Buna tevessül edenlere meşru zeminlerde gereken yapılacaktır. #SağlıkçıyaKırbaç"