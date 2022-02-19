Hastane tuvaletinde yaşamını yitirdi, 12 saat sonra bulundu

Konya’da şeker hastası Halil Potuk kendisini rahatsızlanınca 15 Şubat akşamı Konya Sarayönü Devlet Hastanesi’nin aciline gitti. Arabasını otoparka parkeden ve ışıklarını bile kapatmadan hastaneye giren Potuk, görevlilerle konuştuktan sonra tuvalete yöneldi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Potuk 15 Şubat akşamı saat 20.00’de girdiği tuvalette 16 Şubat sabahı saat 08.00’de yaşamını yitirmiş halde bulundu. Sinan Potuk, babasının 12 saat boyunca fark edilmemesinde ihmal olduğunu belirtti.

'Şikâyetçi olacağım'

Sinan Potuk, "Öğrendiğim kadarıyla gece 03.00’te güvenlik görevlisi, tuvaletin kapısını çalmış, ses gelmeyince dışarı çıkmış. Hiç kimse durumdan şüphelenmemiş. Güvenlik görevlilerine durum bildirilmemiş. Babam sabah tesadüfen bulunuyor. Büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum. İhmali bulunanlar hakkında şikâyetçi olacağım" diye konuştu.

Hastane tuvaletinde yaşamını yitiren Potuk’un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.