Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası, "Hastalarımızın ilaca erişemeyeceğinden endişe duyuyoruz" başlığıyla basın açıklamasında bulundu.
Bazı ilaç firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen veya tamamen vazgeçtiğinin aktarıldığı açıklamada, bu durumun hastalara yüksek fiyat farkı çıkartmasına sebep olduğu belirtildi. Açıklamada "Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık 1000 TL’yi bulacak fiyat farkları çıkacaktır. Bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir" denildi.
Söz konusu açıklama şöyle: