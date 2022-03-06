Hasta olduğunu açıklamıştı: Fethullah Gülen'den yeni ses kaydı

Son videosunda “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar” rahatsız olduğunu açıklayan Fethullah Gülen'e ait bir ses kaydı yayınlandı.

Odatv'nin haberine göre Gülen’in video yerine ses kaydı yayınlaması dikkat çekerken, ses kaydında Gülen cemaatinin üyelerine “ölüm” ve “miras” mesajı verdi. Odatv, Gülen’in 16 Kasım 2021 gecesi zehirlendiğini duyurmuştu.

Son videosu Youtube’da bir hafta önce yayınlanan Gülen, “Ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani… Çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar, öyle bir şey var” demişti.

Bu videodan sonra bu kez ses kaydı yayınlandı. Gülen’in video yerine ses kaydını tercih etmesi dikkat çekti.

Gülen ses kaydında halifelerin hayatından örnekler vererek "liderin şahsi çıkarını düşünmemesi gerektiği" mesajını verirken, kendisini dinleyen kişilere “Ben dilerim bizim arkadaşlarımız bu çizgiyi korurlar, trilyonlara malik olsalar…” dedi.

Gülen, ses kaydının sonunda ise “ölüm” mesajı vererek “Dünyasına, dünyasına, ‘dünya benim’ diyenin gittikti dün yasına” dedi.