Hasip Kaplan: Alman polisi aradı, 'Suikast listesinde adınız var' dedi

Almanya'da yaşayan Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, polisin kendisini uyardığını açıkladı. Kaplan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Alman Polisi aradı suikast listesinde adınız var, Valla 40 yıldır adım var, yeni değil dedim..!"

Alman polisi, geçtiğimiz günlerdi Köln kentine yaşayan Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç'ı da can güvenliği konusunda uyarmıştı. Başlangıç, "21 kişilik infaz listesindeki isimleri biliyorduk. Sonra 43 kişilik bir liste daha olduğu konusunda bir bilgi yayılmıştı ama bu listede yer alan isimler kimler bilinmiyordu. Evime gelen Alman polisleri bir üçüncü listeden bahsederek, yurt dışında yaşayan Erdoğan karşıtlarından oluşan 55 kişilik bir liste olduğunu ve adımın bu listede yer aldığını söyledi" dedi.

Öte yandan, Berlin'deki evinde 7 Temmuz'da saldırıya uğrayan Artı Tv programcısı Erk Acarer de tehditlerin sürdüğünü açıklamıştı.