Haşim Kılıç'tan 'adaylık' açıklaması: Benim dışımda gelişen bir konu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 'iddianın nedenini ve temelini bilmediğini' söyledi. "Benim dışımda gelişen bir konu" diyen Kılıç, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Çimen Çetin'e konuşan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamalara işaret etti ve şöyle devam etti: "Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar."

Kılıç, 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını belirtti.