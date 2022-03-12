Hasarlı binadan demir almak isteyen hurdacı asansörün altında kaldı

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de büyük bir yıkıma neden olmuştu. Deprem İzmir merkezine yaklaşık 70 km mesafedeki Sisam Adası açıklarında olmasına rağmen özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina hasar almıştı.

Bayraklı'da 12 bina tamamen veya kısmen göçerken 117 kişi yaşamını yitirmiş, en az 1032 kişi yaralanmıştı. Öte yandan depremin ardından bir yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hasarlı binalarda gerekli önlemler alınmıyor.

soL'un edindiği bilgiye göre Bayraklı ilçesi'ndeki hasarlı binalardan Gediz Caddesi Bornova Apartmanı'na giren bir hurdacı asansörün altındaki demirleri almaya çalışırken asansör koptu. Asansörün altında kalan ve 20'li yaşlarında olduğu söylenen hurdacı yaşamını yitirdi.

Hurdacının yakınları söz konusu bölgeye gelirken, polis ekipleri binaya kimseyi almadı.

Asansörün nasıl düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, polis binanın etrafını boşalttı.