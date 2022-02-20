Hasanpaşa Dayanışma Ağı kuruldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde Dayanışma Ağı kuruldu.

Yüksek elektrik faturalarına karşı neler yapmak gerektiğini konuşmak üzere buluşan Hasanpaşa sakinleri ve esnafı, buluşmanın sonunda Hasanpaşa Dayanışma Ağı'nın kuruluşunu ilan ettiler. Buluşmada Türkiye çapında yürütülen Hemen Devletleştirme İmza Kampanyasının yayılması için Hasanpaşa'da da çalışmalar yapılması ve esnafın camlarına fatura bilgilerini asması kararlaştırıldı.

Hasanpaşa Dayanışma Ağı yoksullaşmaya karşı dayanışma kültürünü yaygınlaştırma ve mahallerinde yaşanacak sorunlara birlikte, örgütlü müdahale etme sözü vererek toplantıyı sonlandırdı.