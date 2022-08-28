Hasan Yeşildağ’ın adamından suç itirafı: Talimat alarak işledim, tekrar yargılanmak istiyorum

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in daha önce paylaşımlarında hedef aldığı Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ'ın adamlarından Şemseddin Başak, dün gazeteci Gökhan Özbek'in sohbet odasına katılarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, sohbet odasına katılan Başak'ın bir dizi suç itirafında bulunduğunu aktardı.

Özbek, "Dün gece sohbet odamızda büyük bir itiraf geldi. Şemseddin Başak 90’larda Hasan Yeşildağ’ın talimatı ile adam kaçırma dahil bir çok suçları itiraf ederek, tekrar yargılanmak istediğini açıkladı…" dedi.