Hasan Bilgili davasında üç polis yargılanacak

Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, yanında çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Delillerin kaybolmasına neden olduğu öne sürülen polisler hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA’nın haberine göre, Ç.B. avukatı aracılığıyla, “delillerin yetersiz olduğu, olay günü görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları, kamera kayıtları dâhil delillerin bir kısmının veya tamamının toplanmaması sebebiyle kaybolmasına sebebiyet vererek, kovuşturmanın uzamasına neden oldukları” gerekçesiyle polis memurları Mehmet Ş., Nevzat Ç., ve Yunus A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianame gereğince, sanık polislerin ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı ifade edildi.