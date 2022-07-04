Harry Potter’ın yazarına bombalı ölüm tehdidi

Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling'i sosyal medya üzerinden tehdit eden trans birey paylaşımında, Rowling’e ait bir resim, ailesinin adresi, bomba görseli ve bomba yapım kılavuzu yer aldı. Polis yetkilileri, J. K. Rowling’i ölüm ile tehdit eden kişinin kimliğinin araştırıldığı duyurdu.

J. K. Rowling yaptığı açıklamada, kendisinin adresini, bir bomba görselini ve bomba yapma kılavuzunu paylaşan kişinin hesabının halen açık olduğu için tepki gösterdi. Rowling'in açıklamalarının ardından kullanıcının profili Twitter kurallarını ihlal ettiği için silindi.

Yazar J. K. Rowling, 2020’de “kadınlar” kelimesi yerine “adet gören insanlar” ifadesinin kullanılmasına itiraz etmişti. Rowling bu açıklamasıyla sebebiyle, “trans karşıtı” olmakla suçlanmıştı.