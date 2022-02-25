Harkov kentinde bir patlama meydana geldi.
İddiaya göre patlama Rusya'nın Ukrayna ordusunun Harkov yakınlarındaki askeri tesislerinden birine füze saldırısı düzenlemesi sonucu oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Harkov kentinde patlama
İddiaya göre Ukrayna'nın Harkov kentinde bir füze saldırısı düzenlendi.
Dış Haberler
Harkov kentinde bir patlama meydana geldi.
İddiaya göre patlama Rusya'nın Ukrayna ordusunun Harkov yakınlarındaki askeri tesislerinden birine füze saldırısı düzenlemesi sonucu oldu.