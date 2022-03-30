'Harem selamlık' düzen isteyen müdür, öğretmenlerin kıyafetine de karışmış

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, erkek ve kız öğrencilerin sıralarda yan yana oturtulmaması için okul öğretmenlerine yazı gönderdi. Olayın gündeme gelmesiyle birlikte hakkında soruşturma başlatılan ve görevinden alınan Akın soruşturmadan 5 gün sonra görevine iade edildi.

Karara tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu ve Eğitim-İş Bursa İl Temsilciliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, "Eğitimde patlak veren bir gericilik skandalı daha AKP eksenindeki MEB’in çabasıyla ört bas edilmek istenmektedir. Bursa’da harem selamlık eğitim için harekete geçen bir okul müdürü, hakkında soruşturma başlatıldığı ilan edildikten 5 gün sonra sessiz sedasız görevine iade edilmiştir" dedi.

'Geleceğimizi duyunca gitmiş olabilir'

Basın açıklamasından sonra Mithatpaşa Ortaokulu'na ziyaret düzenleyen Eğitim-İş, burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Halktv.com.tr'nin haberine göre Özbay, okul müdürünün ziyaretleri esnasında okulda olmadığını ifade ederek, "Muhtemelen geleceğimizi duyduğu için gitmiş olabilir. Biz müdür yardımcısını, öğretmen arkadaşları, çocuklarımızla, okulda çalışanlarla, hepsiyle öğretmenler odasında buluştuk, konuştuk" dedi.

Kadem Özbay, okuldaki buluşmada öğretmenlere yanlarında olduklarını ifade ettiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Orada çocuklarımızın eğitim hakkına sahip çıktıkları için teşekkür ettik. En ufak bir mobbing olduğunda, en ufak bir baskı olduğunda bütün örgütümüzle orada olacağımızın sözünü verdik. Burada hukuku çiğneyenlerin ve bunun arkasında duranların da bu suçun ortağı olduğunu, asıl failleri olduğunu hepsinin de yüzlerine karşı bunları söyleme cesaretimizin olduğunu; asıl kanunsuzluğu yapanın müdür olduğunu bu nedenle rahat olmaları gerektiğini, kimsenin onlara en ufak şekilde dokunamayacağını ifade ettik."

'Adamın gericiliği tescilli'

Özbay, ziyareti esansında okuldaki öğretmenlerin kendilerine müdür Haydar Akın'ın bu tür şeyleri hep yaptığını belirterek "Daha önce bu müdür arkadaş bunun benzerlerini sözlü olarak da yapmış. Kız çocuklarının kıyafetlerinden öğretmenlerin bile kıyafetlerine kadar 'Hocam, şöyle olmasa, böyle olmasa' gibi. Adamın gericiliği tescilli zaten" dedi.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Özbay, Haydar Akın'ın bu olayın tek sorumlusu olmadığını, onu göreve iade edenlerin de suçlu olduğunu söyledi. Suç duyurusunda bulunacaklarını da belirten Özbay şunları kaydetti: "Akit paçavrasının bizim arkadaşlarımızı hedef göstermesi ve Eğitim Bir Sen'in açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor. Zaten olayla ilgili suç duyurumuzu yapmıştık. Hem idari anlamda hem de hukuki anlamda, adli anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğiz."