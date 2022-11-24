Harekat için tarih verdi, Esad ve Sisi'yle görüşme takvimini duyurdu

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ajansı kısa süre önce Erdoğan'ın Esad'a bir teklif ilettiğini öne sürdü.

Suriye'yle yakın ilişkilere sahip Lübnanlı bir politikacıya dayandırılan iddiaya göre Erdoğan'ın mesajı Esad'a İran aracılığıyla iletildi. İddiaya göre Erdoğan Esad'a, "Suriye ordusunun şu an Kürtlerin elindeki bölgelere geri dönmesini, Kürt milislerin Suriye doğal gaz ve petrolünü kullanmasına engel olmasını ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Suriye'ye geri dönmesini" teklif etti.

Erdoğan'ın mesajında Türk yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu da belirttiği, ancak Esad'ın görüşmelerin üçüncü bir ülkede yapılabileceğine işaretle bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

AP'nin ulaştığı "üst düzey bir Türk yetkili" ise İran'ın arabuluculuk yaptığı bilgisini yalanlarken mesajın içeriğiyle ilgili yorumda bulunmadı. İran'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığına karşı olduğuna işaret eden Türk yetkili, Rusya'nın arabuluculuk konusunda çabaları olduğunu ancak "hiçbir ilerleme sağlanamadığını" söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü "Esed ve Sisi ile görüşme ve kara harekâtı ne zaman" başlıklı yazısında "Esed ve Sisi konusunda birkaç noktaya değinmek istiyorum" diyerek şunları yazdı:

TSK, Irak’ta Pençe Kilit operasyonunu yürütüyor. Pençe-Kilit’in aralık ayının içinde tamamlanması bekleniyor. Ondan sonra Suriye’ye yönelik kara harekâtı için geri sayımı başlatmak lazım. Bu kez çok daha geniş kapsamlı bir harekât planlanıyor.

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Esed ve Sisi konusunda birkaç noktaya değinmek istiyorum.

1- Suriye ile doğrudan görüşüyoruz. İran ya da Rusya üzerinden mesaj verildiği yönündeki haberler doğru değil. Suriye rejimi ile görüşmeler bir süredir istihbarat servislerinin üzerindeki noktalara kadar yükselmiş durumda.

2- Esed’le 2023 seçimleri öncesinde görüşme bekleniyor. Sisi için futbol diplomasisi yöntemi kullanılmıştı. Esed’le görüşme Putin diplomasisi çerçevesinde yapılabilir.

3- Erdoğan-Esed görüşmesinden sonra Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün hızlanması bekleniyor.

4- Erdoğan ile Sisi tokalaştı ama fazla gecikmeden ikinci görüşme yapılacak. Ama bu kez üçüncü bir ülkede değil, Ankara ya da Kahire’de görüşebilirler.

5- Sisi’nin Türkiye’yi, Erdoğan’ın Mısır’ı ziyareti söz konusu olabilir. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanması gündemde.