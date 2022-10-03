'Hapiste yatarken bana Silahlı Kuvvetler sigarası getirirdi, yüksek tahsilli olmasa subay olabilir miydi?'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak'ın kendisini aradığını anlatan bir köşe yazısı yazdı.

Terkoğlu, Albayrak'ın kendisi ile paylaştığı bir bilgiyi de okurlarına aktardı.

Albayrak, hapiste yattığı dönemde Erdoğan'ın kendisine sigara getirdiğini ve hepsinin silahlı kuvvetler sigarası olduğunu söyledi. Terkoğlu'nun konuyla ilgili yazdıkları şöyle:

"Daha önce hakkında bir yazı daha yazmıştım. Okuduklarımdan, tiryakiliğini biliyordum. Malum, cumhurbaşkanı sigara içenleri tefe koyuyordu. Konuyu oraya getirince yanıt verdi:

“Ben hocadan fetva aldım: Kalpte iman kafada duman lazım. Necip Fazıl da çok sigara içerdi. Günah derlerdi. O da ‘Benim için kendini yakan sadece odur’ diye cevap verirdi.”

Yüksek tahsilli olmasa subay olabilir miydi?

Konu; sigara ve cumhurbaşkanı deyince elbette diplomaya geldi. Halk TV’deki programımızı izlemişti. Konuk Rafael Sadi, Erdoğan’la okul arkadaşı olduğunu hatırlatınca diplomasını sormuştum. Sadi, Erdoğan’ın diploma alıp almadığını bilmediğini söylemişti. “Şirin Hanım’a ve Emin Bey’e selam söyle” diyen Albayrak’ın bu konuda sözü vardı:

“Silivri’de yatarken 15 günde bir ziyaretçi gelirdi. Gelenler sigara getirirdi. Çoğu kaçak sigaraydı. Benim ziyaretçim ise o sıra Hasdal’da asteğmen olan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Herkese sigara paket paket gelirdi. Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla ‘Silahlı Kuvvetler sigarası’ getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?”