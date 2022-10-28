Hapis cezası istenen Neymar'ın davasıyla ilgili yeni gelişme

Barcelona'ya 2013 yılındaki transferinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suçlanan futbolcu Neymar, babası ve annesi, Barcelona Kulübünün iki eski başkanı ile Santos Kulübünden eski bir yönetici hakkındaki davada savcılık tüm suçlamaları geri çekti.

Barselona Mahkemesi'nde 17 Ekim'de başlayan davada savcılık Neymar'ın Barcelona'ya transferinde hiçbir suç unsuru bulunmadığına kanaat getirdi.

Savcılık önceden Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men ve 10 milyon avro, futbolcunun babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon avro, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon avro, Barcelona Kulübünden 8,4 milyon avro, Santos Kulübünden ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu N&N şirketinden 1,4 milyon avro talep ediyordu.

Mevcut durumda davada sadece DIS Grubu'nun suçlamaları bulunuyor.

Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan DIS Grubu, bu futbolcunun önceden Barcelona ile bir anlaşma yaparak diğer takımların teklif getirmesinin engellendiğini ve transferde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı alamadığını iddia ediyor.

Sadece Neymar'ın annesi hakkındaki suçlamaları geri çeken DIS, Brezilyalı futbolcu için 5 yıl hapis ve 159 milyon avro, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif yöneticilik görevlerinden men ve 195 milyon avro para cezası talep ediyor.

Neymar, 18 Ekim'de mahkemeye verdiği ifadede "(Real) Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım. Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona'da forma giymekti" demişti. (AA)