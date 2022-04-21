'Hanımağa' lakaplı çete lideri yakalandı: 'El bombası, savaş tüfeği, kılıç, uyuşturucu...'

İstanbul Esenler'de cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin cezaevine gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla tanınan Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu. Pınar D.'nin Esenler'de bulunan bir dairede uyuşturucu ve silah ticareti gerçekleştirdiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, polis adreste bulunan Pınar D.'nin kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, 360 adet uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala; otoparkta ise pompalı tüfek bulundu.

Pınar D.'nin evde bulunmaması nedeniyle teknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren polis, 10 gün sonra aynı adrese ikinci kez operasyon düzenledi. Baskınla daireye giren ekipler, Pınar D.'yi uyuşturucu maddeyle birlikte gözaltına aldı.

Pınar D.'nin emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, evden hırsızlık ve intihara teşebbüs suçlarından 13 kaydının olduğu ortaya çıktı.

Pınar D., sevk işlemleri sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşarak "Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz. Ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim. Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın, size güzel günler yaşatmak dileğiyle" notunu düştü.