Hande Fırat olduğu bir gruptan örnek verdi: Sansür yasasında ‘WhatsApp’ tehlikesi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ‘Varlığı da dert yokluğu da dert: Sosyal medya’ başlıklı yazısında ‘sansür yasası’na değindi.

Fırat’ın ‘anlık mesajlaşma uygulamaları gibi şebekeler üstü hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren’ madde ile ilgili yorumu ise dikkat çekti. Fırat, maddenin keyfi uygulamaya açık olduğunu belirtti.

Fırat’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Bu bakış açısına ben de katılıyorum. Ancak “anlık mesajlaşma uygulamaları gibi şebekeler üstü hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren” madde, keyfi uygulamaya açık. Neden mi?

Örneğin ben bir WhatsApp grubundayım. O grupta yazılanlardan ekran görüntüsü alabilirim. Küfür, hakaret var ise “Al ve ilgilisine gönder, şikayet et” diyebilirsiniz. Ama ya bu istismar edilirse? Üst düzey siyasi kaynağım bunu; “Günlük hayatta nasılsak sosyal medya ya da anlık mesajlaşmada da öyle olmak gerekmez mi?” sorusuyla yanıtladı. Yine de istismara çok açık. Benim güldüğüm bir videoya bir partili gülmeyebilir, şikayet edilebilirim, hakim de gülmezse yandık…”