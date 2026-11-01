Hamburg Limanı'ndan savaşa karşı ortak ses: 'Sizin savaşınız için çalışmayacağız'

Almanya'nın Hamburg Limanı, 30 Ekim Cuma günü uluslararası işçi dayanışmasının buluşma noktalarından biriydi. Silah sevkiyatlarına, militarizasyona ve sosyal haklara yönelik saldırılara karşı 22 ülkede 113 limanı kapsayan uluslararası eylem günü, Hamburg'da da bir dayanışma buluşmasıyla karşılandı.

Liman işçileri, sendikacılar, sosyalist ve komünist siyasi örgütlerin temsilcileri ile savaş karşıtları, kentin tarihi liman bölgesindeki Lagerhaus G binası önünde bir araya geldi.

Buluşmanın gerçekleştirildiği mekânın tarihi de dikkat çekiciydi. Nazi döneminde Neuengamme toplama kampının yan kamplarından biri olarak kullanılan Lagerhaus G'de, aralarında Auschwitz'den getirilen Yahudi kadınların da bulunduğu tutuklular zorla çalıştırılmıştı. Hamburg Limanı'nın savaş ekonomisindeki tarihsel rolünü hatırlatan bu binanın önünde, bu kez savaş hazırlıklarına ve militarizasyona karşı sesler yükseldi.

“Sizin savaşınız için çalışmayacağız” yazılı pankart, eylemin temel mesajını ortaya koyuyordu.

Konuşmalarda, limanların yalnızca uluslararası ticaretin değil, silah ve askeri malzeme sevkiyatlarının da merkezleri olduğuna dikkat çekildi. Avrupa'da hızlanan silahlanma politikalarıyla emekçilerin yaşam koşullarına yönelik saldırıların birbirinden bağımsız olmadığı vurgulandı. Askeri harcamalara ayrılan milyarlarca avroya karşılık ücretler, emeklilik hakları, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal kazanımlar üzerindeki baskının arttığına işaret edildi.

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İstanbul'dan Hamburg'a uluslararası dayanışma

30 Ekim'deki uluslararası eylem gününün temelleri, 18-19 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü uluslararası liman işçileri sendikaları toplantısında atılmıştı.

Fransa, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Fas ve Bask Bölgesi'nden sendikaların katılımıyla kabul edilen ortak bildiride, limanların savaş lojistiğinin bir parçası haline getirilmesine karşı mücadele çağrısı yapılmıştı. Bildiride silah ve askeri malzeme taşımacılığına karşı çıkılırken ücret artışları, çalışma sürelerinin kısaltılması, güvenceli istihdam ve emeklilik haklarının korunması da ortak talepler arasında yer almıştı.

Bu çağrı, 30 Ekim'de farklı ülkelerde düzenlenen grevler, iş bırakma eylemleri ve dayanışma gösterileriyle karşılık buldu.

Hamburg'daki konuşmalarda özellikle Yunanistan ve İtalya liman işçilerinin mücadeleleri sık sık hatırlatıldı. Bu ülkelerdeki iş bırakma eylemleri, savaş karşıtlığının yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmayıp üretim ve taşımacılık süreçlerine müdahale edebilen örgütlü bir işçi mücadelesine dönüşmesinin örnekleri olarak ele alındı.

Konuşmalarda öne çıkan ortak vurgu, uluslararası dayanışmanın yalnızca ülkeler ve sendikalar arasında verilen destek mesajlarından ibaret kalmaması, işyerlerinde somut bir mücadeleye dönüşmesi gerektiğiydi.

ver.di'nin uluslararası mücadeledeki rolü ne olacak?

Hamburg'daki eylemin çağrısı, Birleşik Hizmet Sendikası ver.di'nin Havacılık ve Denizcilik Ekonomisi meslek grubu tarafından yapılmıştı. Ancak Almanya'nın en büyük sendikalarından biri olan ver.di'nin örgütsel gücüyle karşılaştırıldığında, buluşmadaki sınırlı katılım dikkat çekiyordu.

Sendika temsilcisinin konuşması sırasında katılımcıların bir bölümünden yükselen homurtular da bu tabloya eşlik etti.

Bir yanda Yunanistan, İtalya ve diğer ülkelerde silah sevkiyatlarına karşı iş bırakma eylemleri örgütleyen sendikalar, diğer yanda Almanya'nın önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden Hamburg'da düzenlenen dayanışma buluşması vardı. Bu farklılık, Alman sendikal hareketinin uluslararası savaş karşıtı mücadelede nasıl bir tutum alacağı sorusunu daha da önemli hale getiriyordu.

Mayıs ayında İstanbul'da ortaya konan ortak mücadele iradesinin Almanya'da nasıl karşılık bulacağı, ver.di'nin yalnızca dayanışma açıklamalarıyla mı yetineceği, yoksa liman işçilerinin uluslararası eylemlerine daha etkin biçimde mi katılacağı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Eylem sırasında görüştüğümüz ver.di yetkililerine bu çerçevede üç soru yönelttik. Uluslararası liman işçileri dayanışmasının geleceğini, savaş ekonomisinin Almanya'daki emekçilere etkilerini ve sendikalarla sol siyasi güçler arasındaki ilişkileri sorduk.

Yetkililer sorularımızı alarak yazılı yanıt verebileceklerini belirttiler. Yanıtlar elimize ulaştığında soL okurlarıyla ayrı bir röportajda paylaşacağız.

Hamburg Limanı'nın mücadele tarihi

Hamburg Limanı'ndan ayrılırken, bu kentin işçi tarihinden küçük ama unutulmayacak bir hikâye geldi aklımıza.

1896 yılının Kasım ayında Hamburg'da yaklaşık 16 bin liman işçisi greve çıkmıştı. Haftalar geçiyor, işçiler ücretlerinden oluyor, aileler geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyordu. Bir gün grevci işçilerden birine, bu mücadelenin kendilerine ne kadar pahalıya mal olduğu hatırlatıldı.

İşçi, Hamburg'un eski liman lehçesiyle cevap verdi:

“Bunların hepsini biliyoruz. Ama bu kez para için değil, bambaşka bir şey için grev yapıyoruz.”

Bugün Hamburg Limanı'nda açılan bir pankart, aynı soruyu kendi çağının diliyle yanıtlıyordu:

“Sizin savaşınız için çalışmayacağız.”

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