Hamas yetkilileri 10 yıl sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü

Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Esad ile görüşmeyi "tarihi bir görüşme" olarak nitelendiren Hayye, "Bu, Suriye-Filistin iş birliği için yeni bir başlangıç ve sayfa olacak. Gelecek için mazinin sayfalarını kapatıyoruz" dedi.

Türkiye ve Katar'ın, Hamas'ın Suriye ile ilişkiler kurma kararını "hoşgörüyle karşıladığını" belirten el-Hayye, "Filistin davasının asil bir Arap destekçiye ihtiyacı var. Sahada çok sayıda parametrenin değişmesine genel bir yanıt olarak direniş seçeneği bir destekçi ile güçlendirildi" ifadelerini kullandı.

Hamas, 21 Haziran'da Suriye yönetimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı. (AA)