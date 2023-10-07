Hamas İsrail'in güneyine saldırı başlattı

Hamas birlikleri, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bazı bölgelere saldırı başlattı. Bölgeye Gazze'den silahlı gruplar girerken, Hamas komutanı Muhammed Deif, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı.

Hamas medyasına konuşan Deif, İsrail'e dönük operasyon başlatıldığını duyururken, Filistinlilere her yerde savaşa katılma çağrısı yaptı.

"Bugün, yeryüzündeki son işgale son vermek için en büyük savaşın günü" diyen Deif, İsrail'e yönelik 5 bin roketin atıldığını açıkladı.

İsrailli acil durum hizmetlerinin aktardığına göre, saldırılarda bir İsrailli kadın hayatını kaybetti. Operasyonun başlamasının ardından Kudüs dahil olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı.

İsrail medyası, Hamas askerlerinin, İsrail'in güneyindeki Sderot kentinde yoldan geçenlere ateş ettiğini öne sürdü. Olaylara ilişki sosyal medyada görüntüler yayınlanmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze çevresinde yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı. İsrail ordusu, aynı zamanda Gazze'ye dönük ayrı bir taarruz başlatıldığını ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi de, konuya ilişkin ilerleyen saatlerde üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bölgede yaşayanlar, İsrail'in güneyindeki Han Yunus kentinde silahlı çatışmaların yaşandığını ve Hamas birliklerinin bölgede kayda değer bir ilerleme sağladığını aktardı.

İsrail ambulans hizmetleri de, ülkenin güneyine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.