Hamaney: ABD'yle nükleer müzakereler iyi ilerliyor

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hükümet yetkilileri ile birlikte düzenlenen iftar programında ABD'yle gerçekleştirilen nükleer müzakereler hakkında konuştu. Hamaney, nükleer müzakerelerin iyi yönde ilerlediğini ve müzakere heyetinin ABD yönetiminin aşırı istekleri karşısında direndiğini ifade etti.

Üst düzey yetkililere dönük konuşmasında Hamaney, "Planlamalarınızı nükleer müzakere göre belirlemeyin ve işinizi yapın. Müzakerelerin olumlu, yarı olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde sizin işinizin aksamaması gerekiyor. Kendi işinizi yapın" dedi.

İran menşeli IRNA'nın haberine göre Hamaney "Müzakerelerde süreç iyice ilerliyor ve müzakere heyeti, Cumhurbaşkanı ile Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ni müzakere konusunda bilgilendirerek kararlar alıyor ve ilerliyorlar. Müzakere heyetimiz bugüne kadar karşı tarafın yayılmacı ve çok yüksek taleplerine karşı direnmiş ve inşallah bu böyle sürecek." ifadelerini kullandı.

Taahhütlerine uymayan tarafın ABD olduğunu ifade eden Hamaney "Şimdi de bu taahhütsüzlüklerinin ortasında çıkmaza girmişlerdir. Ancak biz çıkmaza girmedik." dedi.

Suudi Arabistan'a da yönelik ifadeler kullanan Hamaney şöyle konuştu:

"Tavsiye niteliğine iyi niyetle Suudi yetkililerinden şunu sormak istiyorum: Neden kazanamayacağınızdan emin olduğunuz savaşı sürdürüyorsunuz? Bu savaştan çıkma yollarını arayın."