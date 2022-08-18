Hamam suyundan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu

İzmit'te öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’taki hamamda suyun pH derecesinin fazla yükseltilmesi nedeniyle 10 kişi fenalaştı.

DHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hamam çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.