Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

25'inci ve 26'ıncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Bodrum'da yemek yerken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süre Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi gören Pekşen, daha sonra Ankara'daki hastaneye sevk edilmişti. 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybeden Haluk Pekşen'in ardından kızı Ezgi Pekşen, açıklamalarda bulunmuş ve babasının koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

Twitter'daki hesabından açıklama yapan Ezgi Pekşen, babasının, yediği balığın kılçığının yemek borusunun 32'nci santimetresinde açtığı deliğin fark edilememesi ve uygulanan yanlış tedavi sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Ezgi Pekşen'in iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 'ihmal' soruşturması başlattı. Ezgi Pekşen'in teftiş kurulu müfettişlerine 5 saat ifade verdiği öğrenildi.

Teftiş kurulu hastane yönetimi ve tedaviyi yürüten doktorların da ifadesine başvuracak. Ardından bilirkişi raporu hazırlanarak soruşturma sürdürülecek.