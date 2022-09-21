'Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili Koca neden sessiz kaldı?'

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in yanlış teşhis sonucu hayatını kaybettiği iddiasını köşesine taşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

Uğuroğlu, Ezgi Pekşen'in babası Haluk Pekşen'in yemek yedikten sonra rahatsızlandığı ve gittikleri Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yanlış teşhis konulduğuna dair açıklamasını hatırlattı.

Pekşen'in 2020 yılındaki "Hipokrat yemini etmiş, benim can güvenliğimden sorumlu, benim hayatımı idame ettirecek, benim aldığım vergileri bu toplumun sağlığına harcayacak ve bununla görevli, görevini yapmakla yükümlü sağlık bakanı benim hayatımı riske edebilecek kadar büyük bir keyfiyeti nereden buluyor? Kim, hangi yasa bu ülke insanının can güvenliklerini riske atma hakkı veriyor? Benim bu Sağlık Bakanı'na hiçbir inancım, güvenim kalmadı…" sözlerini hatılatan Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

O gün Pekşen'in bu eleştirilerini yanıtlamayan ve kendisi de özel hastaneler sahibi olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya soruyorum: Sağlık Bakanlığı bu konuda soruşturma başlattı mı? Pekşen'in söylemiyle, "görevini yapmakla yükümlü sağlık bakanı" olarak neden sessiz kaldınız?

