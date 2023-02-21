Haluk Levent'ten 'AFAD' açıklaması: 'AHBAP bir devlet kurumunun karşıtı değildir'

Şarkıcı ve AHBAP kurucusu Haluk Levent, "AFAD güzellemesi” yaptığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Levent, konuya ilişkin "AHBAP AFAD’ın alternatifi hiç değildir olamaz da. AHBAP iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir!" ifadelerini kullandı.

Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

'Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız'

"Ben ne zaman AFAD adını geçirsem ‘vay AFAD güzellemesi’ yapıyor diyenler! Konuyu açalım mı? Örneğin, araba aldınız ehliyet yok. Ehliyeti devletin kurumundan almamışsanız arabayı nasıl kullanacaksınız? Yangın sonrası fidan dikeceksin. Orman müdürlüğünün izni olmadan imkansız! Kısaca hiçbir şeyi kendi başımıza yapamayız. Depremde yangında, selde yani bir afet durumunda devletin arama kurtarması AFAD’tır. Önce bölgeye yerleşir planlamalarını yapar. Yani AFAD devletin bir organıdır. Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız. Mesela çadır kent mevzusu. Yani biz ya da başka bir STK çadır kent kurarken kafamıza göre plan yapamıyoruz. Planlanmış alan gösteriliyor bizlere. Ve lojistik destek veriliyor. Elektrik, jeneratör, tuvalet vs. Ondan sonra çadır satın alıp geliyoruz. Oraya kuruluyoruz. Çünkü gelişi güzel yapamayız!

'AHBAP AFAD’ın alternatifi değildir'

Bakın saatlerdir arama kurtarma yapan arkadaşlarla ateş başında oturuyoruz. Yanımda Mustafa var. Sinoplu. Göçük altında kalan bir çocuğu anlatırken ağlıyor ve hepimiz ağlıyoruz. O kadar acı olaylar var ki ve yaşandı ki hepimiz gerçekten kötüyüz.

İşte AFAD emekçisi Mustafa ve Mustafa’nın arkadaşları hepsi bu duyguda. Yıllardır AFAD ile protokolümüz var. Ahbap sahadaki 1800 STK’dan bir tanesi. Mütevazı olamayacağım çok şey yaptık yıllardır. ‘AFAD da bizim Ahbap da’ cümlesi politik ayrışmayalım mesajdır. Yoksa AFAD bir devlet kurumu Ahbap ise bir dernek. AHBAP AFAD’ın alternatifi hiç değildir olamaz da.

'AHBAP bir devlet kurumunun karşıtı değildir'

Mesela bizim sadece 30 kişilik arama kurtarma ekinimiz var ve deprem başından beri çalışıyorlar. Ama AFAD’ın binlerce. AHBAP iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir! Politik duruşunuz ne ise sonuna kadar ona göre davranın tabii ki. Eleştiri yapın. Bu benim konum değil. Fakat AFAD’ın binlerce emekçisi var. Ve yakınlarımız öncelikle bu insanlara emanet. Onların da duyguları var. Bakın şu anda saat 06.34 Bu insanlar bu hepimiz için burada."