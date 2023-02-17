Haluk Levent'le Deniz Akkaya arasında SBK tartışması: 'Bu devletin istihbaratı yarım akıllı mı?'

Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent, ABD’de "kara para aklamak"tan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’la (SBK) bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunan model Deniz Akkaya ile sosyal medyada atıştı. Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında dava açacağını söyledi.

Haluk Levent, oyuncular Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Tek Yürek’ bağış kampanyası yayınında istenmediğine dair iddiaları yalanlanınca hatasını kabul ederek özür dilemişti. Bu haberi Instagram’dan paylaşan Deniz Akkaya "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey… Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı, hazırlan" notunu düştü.

Sezgin Baran Korkmaz’la bir fotoğrafını paylaştı

Akkaya, daha sonra Levent’in Sezgin Baran Korkmaz’la bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımaysa “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur” diye yazdı.

5 milyon liralık dava

Akkaya’nın bu mesajlarına Levent Twitter’dan yanıt verdi. Levent, "Sayın cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK’ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor?" dedi.

'Sezgin Baran aradı...'

Haluk Levent'in paylaşımları şöyle:

"Bu sayfada yedi yıldır 'Heyyooo…' deyip menemen yapıyorum, pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı, 'Şirketimizin gecesine çıkar mısın' dedi. Kaç lira olur dedi. 'Ben de ben para almayayım sen beş ailenin tüm sıkıntılarını çöz' dedim! Çözdü. Önce 'Olmaz' demişti. Sonra sorunları çözdü.

Aileler ve Sezgin Baranın onlara yaptığı ödemeler : Hacı Karagözoğlu ailesi Fesih Araz (3 aylık simit satın alındı) Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in 2 kızının yıllık yurt ücreti Ağrıda yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı İstismara uğrayan D.nin 1 yıllık okul ücreti.

İşte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor. İçim açıyor. Ve depremzedeler ile uğraşacağıma cevap veriyorum ha bire.

Tekrar ediyorum! Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil!! Ve Deniz Akkaya . 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır."