Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba.

Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım.

Kaslarda biraz zedelenme var.

Çalışabilecek durumdayım.

1 saate kadar işimin başına geçerim.

Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Gerçekten iyiyim🙏🙏