Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi.

Haber Merkezi

Yardım derneği AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdi.

Kazanın engebeli yolda süratle gidildiği için gerçekleştiğini aktaran Levent, emniyet kemerini takmadığı için başını aracın tavanına çarptığını belirtti.

Durumunun iyi olduğunu kaydeden Levent, çalışabilecek durumda olduğunu söyledi. 

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Haluk Levent'ten Ahbap ve Babala'yı hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Ahbap ve Babala TV'yi hedef alan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi.