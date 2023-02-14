Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Yardım derneği AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdi.
Kazanın engebeli yolda süratle gidildiği için gerçekleştiğini aktaran Levent, emniyet kemerini takmadığı için başını aracın tavanına çarptığını belirtti.
Durumunun iyi olduğunu kaydeden Levent, çalışabilecek durumda olduğunu söyledi.
Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba.— Haluk Levent (@haluklevent) February 14, 2023
Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım.
Kaslarda biraz zedelenme var.
Çalışabilecek durumdayım.
1 saate kadar işimin başına geçerim.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten iyiyim🙏🙏