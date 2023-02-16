Haluk Levent: Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem!

Afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği, AKP ve MHP'den birçok ismin hedefi olmuş, kurumun topladığı yardımların AFAD'a aktarılması talep edilmişti.

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent ise bütün satın almaların denetlenmesi için biri uluslararası olmak üzere iki bağımsız denetçi firmayla anlaşıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya üzerinden bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağını duyuran Levent, spekülasyonlardan dolayı daha erken bir saatte açıklamada bulunduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Levent, şu ifadeleri kullandı:

'Acil konut yaptıracağız'

"Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

'Bazı işgüzarların Ahbap faaliyetlerini aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük'

Açıklayacağım konu şuydu; son iki günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız.

İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik!"