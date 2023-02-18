Haluk Levent: Şeytanın yeryüzü temsilcileri, halk düşmanları...

Deprem sonrası derneği üzerinden yardım çalışmaları yapan ve iktidar tarafından hedef alınan Haluk Levent, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

“Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap’ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım" diyen Levent, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz. Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım Bilginize.”