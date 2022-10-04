Haluk Levent duyurdu: Onur Şener cinayetinden tutuklanan iki kişi açığa alındı

İstedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 3 kişi tarafından katledilen müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini belirten sanatçı Haluk Levent, cinayetten tutuklanan üç kişiden ikisinin Bakan Vedat Bilgin tarafından açığa alındığını duyurdu.

Kendisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen bilgilendirme notunun görselini sosyal medya üzerinden paylaşan Levent, şu açıklamada bulundu:

"Çalışma Bakanlığından tarafıma şöyle bir açıklama geldi. İletmek istedim. Ayrıca sayın bakanımız Vedat Bilgin’in iki çalışanı açığa aldığını söylediler. Olayla ilgili iki müfettişin görevlendirilmiş. “Bizler de bu olayın takipçisi olacağız” kimsenin şüphesi olmasın dediler."