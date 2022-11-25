Haluk Levent: Amacım kimseyi hedef göstermek değildi

Çatıda bulunan bir kişinin kediyi aşağıya fırlattığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan Haluk Levent, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikâyet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" demişti.

Kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımı kaldıran Levent, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"O anda fevri bir twit attım. Olay buralara geldi. H.A adında bir arkadaşım TikTok’ta bu videoyu görmüş. “İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin ödül vereceğim” dedi. Amacım kimseyi hedef göstermek değil ama bu twitler caydırıcı da olabiliyor bir yandan."