Haluk Bayraktar'ın 'içki' fonlu fotoğrafı... Hemen sildi

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakere görüşmelerinin ilk turu sona erdi. Ukrayna heyeti görüşmenin ardından garantör ülkeler konusunu gündeme getirirken Rus heyeti "yapıcı bir görüşme" olduğunu söyledi.

Zirvede Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın Twitter hesabından paylaşıp daha sonra sildiği paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu. Podolyak önce, BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la içkili bir mekanda olan fotoğrafını paylaştı.

Ardından Podolyak, paylaşımını silerek yeni bir fotoğrafla yeniden tweet attı.

Bayraktar'a 'minnet'ini ifade etti

Podolyak, Bayraktar’ı etiketleyerek “Rus zırhlı araçları güzel tarlalarımızda kusursuz bir şekilde yanıyor. Ve yanmaya devam edecek. Çünkü “Bayraktar” herhangi bir sorunu mükemmel bir şekilde çözer – farkedilmeyen, korkutucu, yıkıcı. Süper silahların yazarına ve babasına [email protected] kazanacağımız için her zaman minnettar olacağım” diye yazdı.