Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısa adı DEM Parti oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu.

HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı.

"Seçeneklerimiz tükenmedi ve tükenmeyecek" diyen Doğan, Yargıtay'ın kararını da şöyle eleştirdi:

"Biz çelmelere karşı seçeneksiz değiliz. En az 30 yıllık demokratik siyaset mücadelesindeki tecrübelerimizle sabit. Çok kez yeni parti kurmak zorunda kaldık ama Türkiye'nin demokrasi, adalet ve barış mücadelesinde iz bırakmayı başardık.

Doğan, parti tüzüğünde de Yargıtay'ın istediği değişikliklerin yapıldığını aktardı.

Yargıtay'ın kararının ardından itiraz seçeneğini de değerlendiren parti yetkilileri, hukukçular ile yapılan görüşmelerin ardından yeni bir kısaltma bulmaya karar vermişti.