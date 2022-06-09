Halkın ne kadarı Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamasından haberdar?

Yöneylem Araştırma'nın anketine göre; Haziran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' başlığı altında Erdoğan ailesinin ABD'de paravan bir şirkete 1 milyar lira para aktardığı açıklamadan haberdar olanların oranı yüzde 62 oldu.

Yöneylem Araştırma, bu ay yaptığı ankette, Kılıçdaroğlu’nun "Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı", bu kapsamda "TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para transferi yaptığı" iddiasını halka sordu.

Ankete katılanlardan yüzde 62'si, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberdar olduğunu söyledi. Haberdar olanların yüzde 54'ü iddiaların doğru olduğunu, yüzde 33,5'i yanlış olduğunu düşünüyor.