Halkın enflasyonu: Bir yılda gıda fiyatları yüzde 32,5 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 'Halkın Enflasyonu' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

"Salgın sürecinin de etkisiyle halkın önemli bir bölümünün iş yapamadığı için gelirini tümüyle ya da büyük bir bölümünü kaybettiği bir dönemde temel gıda fiyatlarındaki artış da yoksulluğu hızla büyütüyor" denilen açıklamada, temel gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artışın bu yıl mayıs ayında da devam ettiği vurgulandı.

Mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan gıda fiyatlarında bu yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 13,7, son bir yılda ise yüzde 32,5 oranında artış olduğu ifade edildi.

Bir yıllık değişim

Gıda fiyatlarında yıllık olarak (Mayıs 2020’ye göre) yüzde 32,5 oranında artış kaydedildi.

Bu yıl mayısta geçen yılın mayıs ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 21,5, et-balık fiyatlarında 14,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 30 oranında artış oldu.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 44 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 37,6 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 88,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 22,7 diğer gıda fiyatları ise yüzde 15,7 oranında zamlandı.