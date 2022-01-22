Halkevleri'nden İstanbul'da eylem: Elektirik üretim ve dağıtımı kamulaştırılsın

Yurttaşlara gelen elektrik faturaları kabul edilemez seviyelere ulaşırken Halkevleri bugün Çağlayan'da bulunun Boğaziçi Elektirik (BEDAŞ) Genel Merkezi önünde bir eylem düzenledi.

"Zamlar geri alınsın. Elektirik üretim ve dağıtımı kamulaştırılsın" talepleriyle düzenlenen eylemde "Enerji şirketleri servetlerine servet katarken; marketlerde raflara, pazarda tezgahlara el süremeyen, faturaları, kiraları nasıl ödeyeceğini düşünen, geçinemeyen milyonlara fatura kesilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Halkevleri adına açıklamayı okuyan Hülya Sapaz'sa şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftadan itibaren zamlı faturalar evlerimize girmeye başladı. Topla çıkar matematik tutmuyor. Asgari ücrete yapılan zam temel ihtiyaçlara yapılan zammı karşılamıyor. Bu ülkedeki milyonlarca yurttaş geçinemiyor. Geleceğini göremiyor. Gençler çaresizlik içinde intihara ya da yurt dışına sürükleniyor. İktidar dayanma sınırımızı zorluyor.

Bu zamların ülkemiz için etkisi yıkıcı olacak. Enflasyon artacak, işsizlik artacak, işletmelerin bir kısmı kapanacak. Birkaç gündür İran’la yaşanan doğalgaz krizi ve doğalgaz kesintileri konuşuluyor. Elbette bu sürecin elektriğe de etkisi olacak. Şimdiden kapanan sanayi tesisleri haberlerini almaya başladık. AKP eliyle enerji şirketleri ihya edilirken ülke büyük bir yıkıma sürükleniyor."

Her haneye 230 kwh elektrik, 140m³ doğalgaz, 18m³ suyun parasız sağlansı gerektiğini belirten Sapaz, "Bu soğuk günlerde en düşük gelen faturamız en az iki katına çıktı. Sadece faturalar değil her şey ateş pahası" dedi. İstanbul’da ulaşıma yüzde 36 zam geldiğini, kiralarınsa yüzde 58 arttığını belirten Sapaz, "Gıda fiyatları ise alıp başını gitmiş vaziyette. Isınamıyoruz, beslenemiyoruz, barınamıyoruz, geçinemiyoruz" dedi.

Sapaz "Geçinemeyen milyonlarız, birlikte olursak kazanırız. Zamların geri alınması için, krizi yaratanların bu faturayı ödemesi için, enerji şirketlerinin kamulaştırılması için herkesi birlikte mücadele etmeye, yan yana gelmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halkevleri düzenlediği eylemde taleplerinin tamamını şöyle sıralandırdı: