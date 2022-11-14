Halkevleri, Taksim’de patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı

Halkevleri, Taksim’de gerçekleşen patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.

Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Çelik, yaptığı açıklamada “Bulunduğumuz noktada dün halkı hedefleyerek yapılan bombalı saldırı açık bir insanlık suçudur. Lanetliyoruz” dedi.

sendika.org'un haberine göre Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bulunduğumuz noktada dün halkı hedefleyerek yapılan bombalı saldırı açık bir insanlık suçudur. Lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız daha fazla can kaybı yaşanmaz.

Biz bombaların peş peşe patladığı ve bunun seçim sürecinde siyasi bir ranta çevrildiği dönemi daha önce de maalesef yaşadık. Ülkemizin yine aynı senaryonun içine sürüklenmesini istemiyoruz. Bir savaş, şiddet ve terör ortamıyla AKP iktidarının bombalardan kazanç sağlamasına göz yummayacağız. İktidarın görevi bu bombaları engellemektir. Halka karşı yapılan bu saldırıyı tekrar lanetliyoruz."