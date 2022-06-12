Halkevleri Genel Kurulu'nu topladı: 'Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı direnişte birleşelim'

Halkevleri, bugün Ankara'da 27.Olağan Genel Kurulu'nu düzenledi.

"Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı direnişte birleşelim" sloganıyla düzenlenen Genel Kurul'da ilk olarak Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk bir konuşma yaptı.

"Bizler halkın kavgasını örgütlemek için, faşizme, yoksullaştırmaya ve savaşa karşı direniş hareketini kurmak için buradayız" diyen Merttürk, "Çünkü bu halkın tek kurtuluşu direniştedir! AKP'ye ve tek adam rejimine direneceğiz!" ifadesini kullandı.

Milyonlarca insanın bu düzenden beklentilerinin tükendiğini ifade eden Merttürk, "Faşizm onların hem çaresi hem çaresizliği. Faşizm biz direndiğimizde onların çaresizliği. Türkiye halkları ekmeği, yaşamı, hayatı ve geleceği için direniyor" dedi.

Toplumsal bir devrim imkanının direnişin içinde büyüdüğünü gördüklerini söyleyen Merttürk, "Halkın bağımsız iradesi o direnişler içinde oluşacaktır, sürekli tartıştığımız birlik ihtiyacı ancak o direniş içinde gerçekleşecek" dedi.

Merttürk'ün açılış konuşması sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bir konuşma yaptı. Sancar, "Halka karşı tarihe karşı sorumluluğumuz gereği ortak mücadeleyi en geniş şekilde örme sorumluluğumuz var. Bu sadece bir sorumluluk değil aynı zamanda bir zorunluluktur. Çünkü Türkiye halkları gerçek bir çözüm istiyor, gerçek alternatif istiyor. Halkçı bir yönetim istiyor, halk ile beraber yönetim istiyor" dedi.

Sancar'ın ardından CHP'li vekil Murat Emir bir konuşma yaptı.“Eskinin köhnemiş düzenini asla özlemiyor ve getirmeyeceğiz. Ama bizim geniş ortak paydamız demokrasidir, gerçek bir demokrasidir" diyen Emir, "Hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, yargının bağımsız olduğu, bütün renklerin kendini temsil ettiği, üretenin yönettiği bir Türkiye; biz bunu hayal ediyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.

Sancar ve Emir'in ardından TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve SOL Parti Parti Meclisi üyesi Hasan Hayır birer konuşma yaptı ve dayanışma mesajlarını iletti.

Bu konuşmaların ardından TKP Merkez Konsey Üyesi Ali Ufuk Arikan, emekçilerin bu kadar büyük bir saldırı altında olduğu dönemde yapılan genel kurula parti adına başarılar dilediklerini iletirken, patronların kâr rekorları kırdığı, emekçilerin giderek yoksullaştığı, ülkenin emperyalistlerin çiftliği haline getirildiği bu tabloya karşı sermaye düzenini karşısına alan, gericiliğe karşı laikliği savunan, emperyalizme karşı mücadele edenlerin varlığının önemine işaret etti, bu mücadelede Halkevleri'yle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Genel Kurul Halkevleri'nin yeni yönetim kurulunun belirlenmesiyle sona ererken, Halkevleri'nden yapılan paylaşımda, "Halkevleri yeni yönetim kuruluyla faşizme ve yoksullaştırmaya karşı mücadelede direnişte birleşelim çağrısıyla AKP'nin karşısında eşit, özgür, sömürüsüz bir dünyayı kurmak üzere yola çıktı. Yolumuz açık olsun..." denildi.