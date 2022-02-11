'Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında hem usulsüzlük hem faciaya davet var'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada, “Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı yapım işinde usulsüzlük yapıldığını” söyledi. Başarır, usulsüzlük iddiasını açıklarken “5’li yandaş şirketlerden Salani-Kolin ortaklığının 35 milyon euro daha yüksek teklif vermesine karşın ihaleyi aldığını” açıkladı.

ANKA'nın haberine göre Başarır, "2018 yılında yapılan ihaleyi 489 milyon 156 bin 800 euro ile en düşük teklifi veren GÜLERMAK- Alsim Alarko alması gerekirken ne yazık ki ihale, 35 milyon daha fazla yani 523 milyon 899 bin 700 Euro teklif veren Salini-Kolin ortaklığına verilmiştir. Bu proje için 275 milyon euro AB hibesi kullanılmıştır. Elbette işin içinde AB olunca ihale, iktidarın alışkanlığı haline gelen pazarlık usulü olan 21/b ile değil de açık ihale olarak yapılmıştır. Ancak ihale açık olmasına karşın en düşük teklifi verene değil de 5’li yandaş şirketlerden birine verildi" dedi.

'Akıl ve mantıkla örtüşmüyor'

Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı projesinin 9 kilometrelik Halkalı-Ispartakule kesimi için de 2021 yılında ihale yapıldığını dile getiren CHP’li Başarır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Halkalı-Ispartakule (Kanal İstanbul arası) kesimi demiryolu hattı ihalesini bu kez adeta özür dilercesine 21/b yani pazarlık usulü ihaleyle GÜLERMAK Yapı ve Yapı-Taş Yapı ortak girişimine verdiler. Sadece 9 kilometrelik yer için GÜLERMAK ve İktidarın çok sevdiği Taş Yapıya bu ihale 21/b ile 3 milyar 111 milyon 362 bin TL’ye verildi. İhalenin yapıldığı tarihteki euro kuru ile hesaplandığında bu rakam 314 milyon 596 bin 764 euroya karşılık gelmektedir.”

AB’nin, 275 milyon euro ile desteklediği 153 kilometrelik demir yolu hattı ihalesinin açık ihale usulü ile yaklaşık 523 milyon euro’ya ihale edildiğini hatırlatan CHP’li Başarır, şunları kaydetti:

“153 kilometrelik demiryolu hattını açık ihale ile 523 milyon euroya ihale edeceksiniz ancak 9 kilometrelik demiryolu hattını 21/b yani pazarlık usulü ile 314 milyon euroya ihale edeceksiniz. İşin yapımı içerisinde ne olursa olsun bu kadar orantısız bir durum akıl ve mantıkla örtüşmemektedir. İlk ihale, AB işin içerisinde olduğu için açık usul, ikinci ihale kendi içlerinde olduğu için pazarlık usulü ile yapılıyor. İnanın ilk ihalede de AB işin içinde olmasaydı orası da 21/b ile yapılırdı.”

'Uygunsuz dolgu malzemesi kullanılıyor'

153 kilometrelik demiryolu hattının Çerkezköy-Kapıkule kesiminde döşenecek olan rayların alt kısmındaki dolgu malzemesinin TCDD teknik şartnamesine uymadığı konusunda önemli bilgilerin kendisine ulaştığını belirten CHP’li Başarır, şunları açıkladı:

“Bu ülkede bir Çorlu tren faciası yaşandı. Herkesin yüreği yandı. Bu kadar önemli bir konuda rayların altına dolgu malzemesi olarak yüksek oranda kum kullanılması faciaya davetiye çıkarmak demektir. Bize gelen bilgiler, iş sahasının birçok yerinde taşkın vadiler mevcut olmasına karşın Edirne Sahası, Lüleburgaz Sahası, Edirne Havza Sahası, Çorlu Sahası’nda bu uygunsuz dolgu malzemesinin kullanıldığı yönündedir. Bu sahalar çok yağmur alan bölgelerdir. Aşırı ve şiddetli yağmurlarda rayların altında kalacak olan kum dolguların erozyona uğrayarak aktığı ve yarıkların oluştuğu ciddi iddialar arasındadır. Bu durum hakkında, böyle bir dolgu malzemesinin kullanılmamasına ilişkin uyarı niteliğinde resmi yazıların mevcut olduğu yine iddialar arasındadır. Ancak yine de bu uygunsuz dolgu malzemesinin kullanıldığı söylenmektedir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. En azından bir kez olsun yaşananlardan iktidarın ders alması gerekir.”