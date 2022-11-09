Halk TV’nin yeni yayın yönetmeni belli oldu

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, iki buçuk yıldır görev yaptığı kanaldan geçtiğimiz Eylül ayında ayrılmış ve ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Toktaş, ayrılık mesajında “Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler Cafer Mahiroğlu…” demişti.

Suat Toktaş’ın ayrılığının, ardından İsmail Küçükkaya kanalın yeni haber yayın yönetmeninin Bengü Şap Babaeker olduğunu duyurdu.

Babaeker, Halk TV’ye transferini sosyal medya hesabından şu kelimelerle ifade etti:

“Bir duyurum var KRT yolculuğum sona erdi, yeniden HALK TV ekibinin parçası oluyorum. Başta Genel Yayın Yönetmenim, arkadaşım Fikret Bulut ile Genel Müdürüm, ağabeyim Adnan Bulut, tüm yönetime, birlikte yol yürüdüğümüz tüm mesai arkadaşlarıma bin teşekkürler.”