Halk TV'den ayrılan Özlem Gürses'ten ilk açıklama: İtibarsızlaştırma kampanyası başlatıldı

Halk TV'nin Youtube kanalını kapatmadığı için yollarını ayırdığını açıkladığı Özlem Gürses, Youtube kanalından yayınladığı video ile açıklama yaptı.

Gürses, "Ben işimi yapmak istiyorum, inandığım şekilde işimi yapmak istiyorum. En çok da gençler beni izlesin istiyorum. Bu kadın kafeslere kapanmayı istemedi, kendi yolunda yürüdü, bedelini de ödedi desinler istiyorum. Ben iyi bir hikayem olsun istiyorum, benim derdim bu. Ve Youtube kanalını kurdum." dedi.

Youtube'da yayına başladığında hiç reklam almadığını belirten Gürses, "İlk zamanlarda reklamları açmadım, katıl butonunu açmadım, benim öyle bir derdim yok, ben şu anda bu kanalı bir noktaya getirmek için çalışıyorum. Bugüne kadar bu ekranda benim iş birliği yaptığım hiçbir kurum ve marka görmediniz. Hiçbir hibe programının içinde olmadım, hiç kimseden fon kullanmadım" diye konuştu.

'Faruk Bildirici hakkımda yalan yanlış yazılar yazdı'

Son dönemde kendisine yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Gürses, Medya Obudsmanı Faruk Bildirici'nin hakkında yalan yanlış yazılar yazdığını savundu.

Gürses, "Ombudsmanlığını kendi kendine ilan eden Faruk abi... Tek satır cevap göndermedim. Geçenlerde bir yazısından önce Whatsapp mesajı gönderdi. Ben de böyle bir medya ikliminde kadın gazetecileri resmen hedef gösterdiniz, bakanlıkları etiketleyerek dedim" ifadesini kullandı.