Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in yaşamını yitirmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, Cuma günü 23.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü.

Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel'i bu süre içerisinde kimse fark etmedi. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi.

Yanıkel'in ölümünün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü ifade edildi.

Polis ekipleri Uğur Yanıkel'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili inceleme başlattı.