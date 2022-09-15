Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kanaldan ayrıldı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, iki buçuk yıldır görev yaptığı kanaldan ayrıldı.

Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu. Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.

CNNTürk'te haber müdürlüğü, HaberTürk'te genel yayın yönetmenliği, Haber Global'de kurucu genel yayın yönetmenliği yapan Suat Toktaş, ayrılığının nedeniyle ilgili bir bilgi vermedi.